ЕС может ввести пошлины на самолеты Boeing в качестве ответа США

Евросоюз рассматривает возможность введения пошлин на самолеты Boeing на случай провала переговоров с Вашингтоном по тарифам в отношении европейских товаров. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

По словам двух источников FT, Европейская комиссия обсуждает включение гражданских самолетов в список ежегодного импорта США на сумму около €100 млрд.

Меры вступят в силу только в том случае, если ЕС не добьется достаточного прогресса в снижении тарифов США. Подобная мера должна быть сначала одобрена большинством государств – членов объединения.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля ввел дополнительный тариф в размере 20% почти на весь экспорт из ЕС. Через неделю Трамп сократил его до 10% на 90 дней, чтобы дать время для переговоров.

6 мая Bloomberg сообщал, что Европейский союз рассматривает возможность ввести пошлины на поставляемые Вашингтоном товары на общую сумму около $113 млрд.

Ранее США обложили пошлинами 70% экспорта ЕС.