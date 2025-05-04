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Французы осудили решение не приглашать Россию на мероприятия в годовщину Победы

Кошко: французы возмущены тем, что РФ не пригласили на мероприятия в День Победы
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Shutterstock

Французы возмущены тем, что российских представителей не пригласили на памятные мероприятия, посвященные 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом в интервью РИА Новости рассказал один из организаторов акции «Бессмертный полк» во Франции Дмитрий де Кошко.

«Присоединиться к «Бессмертному полку» — это способ напомнить всем, что великие победители нацизма — те, кому мы должны, — СССР, все народы стран СССР и России прежде всего», — заявил он.

По словам организатора, акция должна напоминать о том, что Европа не стала нацистской до сих пор благодаря народам Советского Союза. Он подчеркнул, что французские власти отказываются об этом помнить и решили даже не приглашать РФ на празднование.

Акция «Бессмертный полк» пройдет в Париже 8 мая от площади Революции до кладбища «Pere Lachaise».

До этого газета Politico сообщила, что часть европейских союзников Украины отклонила предложение Киева на саммит, запланированный на 9 мая. О других планах на этот день сообщили премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, а также президент Франции Эммануэль Макрон и будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Ранее в Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о параде 9 мая.

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