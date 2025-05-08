Россия и Китай считают, что США негативно влияют на АТР

Россия и Китай считают, что США и их союзники негативно влияют на мир в АТР

В совместном заявлении по итогам переговоров российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве говорится, что США и их союзники негативно влияют на мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

«Россия и Китай отмечают крайне негативное влияние на мир, стабильность и процветание в АТР попыток США и их союзников расширить присутствие НАТО в этом регионе», — говорится в сообщении.

Также Пекин и Москва выступают против того, чтобы «активно развивать там блоковые коалиции узкого состава».

8 мая в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. После подписания совместных документов российский лидер заявил, что российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня. По словам Путина, общее героическое прошлое и боевое братство — надежный фундамент для их дальнейшего развития и укрепления. Переговоры в расширенном составе продолжались 3,5 часа.

Ранее Россия и Китай подписали меморандум в области здравоохранения.