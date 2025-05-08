Захарова заявила, что Трамп хочет вернуть американцев в историю Второй мировой

Президент США Дональд Трамп пытается вернуть американцев в историю Второй мировой войны, поскольку они ее забыли. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Но он-то, как я понимаю, о другом, о полной отрешенности населения Штатов от настоящего, не гламуризированного духа Победы, о незнании даже базовой информации о вкладе предков в борьбу с нацизмом. Это закономерный результат диктатуры либерализма, угнетавшей США десятилетия», — сказано в посте.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что, в отличие от США, в РФ помнят о Победе. Она добавила, что американскому лидеру будет непросто преодолеть забвение общества, это требует долгой, кропотливой работы.

2 мая Трамп провозгласил 8 мая и 11 ноября днями Победы в Первой и Второй мировых войнах. Он подчеркнул, что теперь пришло время Соединенным Штатам «снова праздновать победы». Президент Соединенных Штатов также заявил, что американские граждане якобы сделали для победы во Второй мировой войне намного больше, чем жители любого другого государства. Как он сказал, в те годы никто не был близок к жителям США по уровню храбрости и военного мастерства.

Ранее Песков рассказал, что Путин и Трамп пока не поздравляли друг друга с юбилеем Победы.