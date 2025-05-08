Постоянное представительство США при ООН подготовило в феврале альтернативный проект резолюции по Украине, признав политизированность документа ЕС. Об этом сообщил ТАСС постпред РФ при организации Василий Небензя.

По словам российского дипломата, американцы разработали документ, осознавая, что политизированный проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Продвижение всестороннего, справедливого и долгосрочного мира на Украине», представленный Киевом и Евросоюзом, не только не способствует мирному урегулированию конфликта, но и отдаляет реальные перспективы политического решения.

Небензя напомнил, что Вашингтон проголосовал против европейско-украинского документа, признав его «серьезные изъяны» и «вредоносный» характер.

«Параллельно же они внесли свой текст в неизменном виде в Совет Безопасности и смогли принять его благодаря нашей с китайцами поддержке», — отметил он.

До этого постпред РФ при ООН Небензя заявил, что США демонстрируют стремление к долгосрочному решению украинского конфликта. По его словам, новая американская администрация также показывает понимание сути кризиса и его коренных причин.

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