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Украина начала готовить кадровый резерв ВСУ из школьников

Аналитик Марочко: Украина готовит кадровый резерв ВСУ из школьников
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Anatolii Stepanov/Reuters

ВСУ начали подготовку кадрового резерва, состоящего из детей школьного возраста. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Украинское командование преследует сразу несколько целей: прикрываясь детьми, пытается избежать нанесения ударов со стороны ВС РФ, а также готовит кадровый резерв еще до достижения ими совершеннолетия», — подчеркнул он.

Как отметил аналитик, обучение проводят в том числе военные из стран Североатлантического альянса.

До этого советник по гендерным вопросам в Вооруженных силах Украины Оксана Григорьева выступила с инициативой введения обязательной срочной военной службы для женщин в стране.

Григорьева также отметила, что, несмотря на наличие множества женских движений в обществе, украинские женщины в целом не готовы к возможной мобилизации. Кроме того, она выразила мнение, что на Украине все еще остается значительное число мужчин, уклоняющихся от призыва.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о наборе по контракту до 30 женщин из тюрем на Украине.

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