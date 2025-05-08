Украина начала готовить кадровый резерв ВСУ из школьников

ВСУ начали подготовку кадрового резерва, состоящего из детей школьного возраста. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Украинское командование преследует сразу несколько целей: прикрываясь детьми, пытается избежать нанесения ударов со стороны ВС РФ, а также готовит кадровый резерв еще до достижения ими совершеннолетия», — подчеркнул он.

Как отметил аналитик, обучение проводят в том числе военные из стран Североатлантического альянса.

До этого советник по гендерным вопросам в Вооруженных силах Украины Оксана Григорьева выступила с инициативой введения обязательной срочной военной службы для женщин в стране.

Григорьева также отметила, что, несмотря на наличие множества женских движений в обществе, украинские женщины в целом не готовы к возможной мобилизации. Кроме того, она выразила мнение, что на Украине все еще остается значительное число мужчин, уклоняющихся от призыва.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о наборе по контракту до 30 женщин из тюрем на Украине.