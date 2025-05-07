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В Москву на празднование 80-летия Победы прилетел президент Экваториальной Гвинеи

Президент Экваториальной Гвинеи прибыл в Москву в преддверии Дня Победы

В Москву прилетел президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого, который собирается принять участие в праздновании 80-летия Победы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным журналистов, самолет главы государства уже приземлился в аэропорту Внуково.

До этого сообщалось, что в российскую столицу прибыл президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

9 мая в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Ожидается прибытие председателя КНР Си Цзиньпина, президента Сербии Александара Вучича, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также руководителей большинства бывших республик СССР, внесших свой вклад в разгром нацистской Германии. Кроме того, приглашены ветераны из США, Израиля, Армении и Монголии.

Министр обороны России Андрей Белоусов также сообщал, что для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, в том числе семи стран бывшего Советского Союза.

Ранее сообщалось, что президент Лаоса не приедет в Москву на парад Победы из-за коронавируса.

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80 лет Победы
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