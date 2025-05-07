Киевский режим украинского лидера Владимира Зеленского не получится реформировать, его необходимо уничтожить. Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Этот режим не получится реформировать или изменить, а значит, его нужно уничтожить», — подчеркнул он.

7 мая депутат Госдумы Андрей Колесник заявлял, что Россия может дать асимметричный ответ на атаки беспилотников ВСУ накануне 9 мая.

Он подчеркнул, что Россия «нормально отметит» день Победы. В Киеве понимают, что возмездие «неотвратимо», но попытками бить БПЛА по территории России «его не отодвинуть».

Третий день подряд ВСУ атакуют беспилотниками Москву и Подмосковье. В ночь на 6 мая дежурные средства ПВО уничтожили над столичным регионом 19 вражеских БПЛА. По информации Telegram-канала SHOT, ВСУ атаковали Москву и Подмосковье дронами «Лютый». Они летели роем на небольшом расстоянии друг от друга. БПЛА такого типа могут преодолевать до 1 тыс. км и нести боевую часть с фугасными зарядами массой до 50 кг. Активность украинских атак возросла перед проведением парада Победы, куда российские власти пригласили более двух десятков глав государств. Президент Украины Владимир Зеленский до этого говорил, что «не может гарантировать» их безопасность в Москве 9 мая.

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