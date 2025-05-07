Президент Бразилии прилетел в Москву на празднование 9 мая

РИА: Лула да Силва прилетел в Москву на мероприятия ко Дню Победы

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прилетел в Москву для участия в мероприятиях ко Дню Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

Информагентство передает, что лидер Бразилии прибыл в московский аэропорт «Внуково-2».

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президент РФ Владимир Путин 9 мая проведет встречу с бразильским коллегой.

9 мая в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Ожидается прибытие председателя КНР Си Цзиньпина, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, президента Сербии Александара Вучича, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также руководителей большинства бывших республик СССР, внесших свой вклад в разгром нацистской Германии. Кроме того, приглашены ветераны из США, Израиля, Армении и Монголии.

Министр обороны России Андрей Белоусов также сообщал, что для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, в том числе семи стран бывшего Советского Союза.

Ранее президент Монголии прилетел в Москву для участия в мероприятиях ко Дню Победы.