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Стали известны детали посадки самолета Вучича в Баку

ТАСС: самолет Вучича совершил запланированную посадку в Баку для дозаправки
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Darko Vojinovic/AP

Борт президента Сербии Александра Вучича совершил запланированную посадку в аэропорту Баку для дозаправки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Посадка в Баку была запланированной. Она была нужна для дозаправки самолета», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что самолет Вучича, летевший в Москву на День Победы, был вынужден приземлиться в Баку.

9 мая в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Ожидается прибытие председателя КНР Си Цзиньпина, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также руководителей большинства бывших республик СССР, внесших свой вклад в разгром нацистской Германии. Кроме того, приглашены ветераны из США, Израиля, Армении и Монголии.

Ранее президент Монголии прилетел в Москву для участия в мероприятиях ко Дню Победы.

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