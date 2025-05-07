Президент Киргизии вылетит в Москву 8 мая на мероприятия по случаю 80-летия Победы

Президент Киргизии Садыр Жапаров вылетит в Москву 8 мая для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Сагынбек Абдумуталип, передает РИА Новости.

«В рамках предстоящего визита глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

Абдумуталип добавил, что в параде также примет участие расчет Национальной Гвардии Вооруженных Сил Киргизии.

9 мая в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Ожидается прибытие председателя КНР Си Цзиньпина, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, президента Сербии Александара Вучича, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также руководителей большинства бывших республик СССР, внесших свой вклад в разгром нацистской Германии. Кроме того, приглашены ветераны из США, Израиля, Армении и Монголии.

Министр обороны России Андрей Белоусов также сообщал, что для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, в том числе семи стран бывшего Советского Союза.

Ранее президент Монголии прилетел в Москву для участия в мероприятиях ко Дню Победы.