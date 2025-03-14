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Пропалестинские активисты испортили еще одно поле для гольфа, принадлежащее Трампу

Пропалестинские активисты испортили еще одно поле для гольфа Трампа из-за Газы
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Peter Morrison/AP

Пропалестинские активисты испортили еще одно поле для гольфа, которое принадлежит президенту США Дональду Трампу, протестуя против его заявлений о секторе Газа. Об этом сообщает движение Palestine Action.

«Анонимная группа нацелилась на поле для гольфа в Дунбеге в Ирландии. Они вскопали газон и оставили палестинские флаги по всему полю», — отмечается в публикации.

На прошлой неделе активисты испортили принадлежащее главе Белого дома поле для гольфа в Шотландии. Они нанесли на газон белой краской трехметровую надпись «Газа не продается», изрисовали краской само здание клуба и вскопали лужайки.

9 марта сообщалось, что после акта вандализма на шотландском гольф-курорте Тернберри президент США Дональд Трамп вернулся играть на поле недалеко от своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По данным издания, после возвращения в Белый дом Трамп играл в гольф 13 из 48 дней своего пребывания в должности.

Ранее Трамп пошутил, что из-за стрельбы не закончил партию в гольф.

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