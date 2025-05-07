Эксперт объяснил, почему Трамп заговорил о виновных в подрыве «Северных потоков»

Энергетик Юшков: Трамп не будет раскрывать виновных в подрыве Северных потоков

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что он может назвать виновных в подрыве трубопроводов «Северный поток», может быть элементом давления как на Европу, так и на Демократическую партию. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

Он обратил внимание, что американский лидер не уточнил, кого именно будет называть: исполнителей или заказчиков подрыва.

«Если речь пойдет о первых, то американский лидер может «сдать» европейцев или украинцев», — считает Юшков.

Если же речь пойдет о заказчике, то главе Белого дома предстоит раскрыть роль прошлой администрации США, чтобы, к примеру, что-то «выторговать», отметил эксперт.

При этом он выразил сомнения, что дело в реальности дойдет до объявления виновных. Заявления Трампа, по его словам, скорее инструмент давления на Евросоюз и Демпартию США.

5 мая Трамп заявил, что Россия не имеет отношения к взрывам, которые произошли на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он намекнул, что может узнать, кто их взорвал.

Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения масштабны и сроки ремонта оценить невозможно.

Ранее в Германии допустили новую атаку на «Северный поток — 2».