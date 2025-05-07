Космические силы США начали обсуждать использование космодромов союзниками

Космические силы США ведут переговоры с союзниками и странами-партнерами для использования их космодромов. Об этом сообщает Breaking Defense со ссылкой на бригадного генерала Космических сил Кристина Панзенхагена.

По его словам, до сих пор министерство обороны США проводило небольшие эксперименты на зарубежных космодромах в рамках программы космических испытаний Пентагона. Панзенхаген уточнил, что использование сооружений партнеров и союзников США рассматривается в целях расширения возможностей по запускам национальной безопасности.

Breaking Defense со ссылкой на заявление Панзенхаген отмечает, что Космические силы США стремятся «усилить свою выносливость» и способы получения доступа в космос.

2 мая сообщалось, что бюджет Пентагона предлагается увеличить на 13%, чтобы достичь целей «сдерживания через силу». Средства будут направлены на «первый взнос на разработку и развертывание» системы ПРО «Золотой купол», поддержку доминирования США в космосе, финансирование F-47, защиту страны от вторжения на границе, модернизацию системы ядерного сдерживания, повышение на 3,8% денежного довольствия военных.

Ранее в конгрессе США назвали сумму для создания космических систем ПРО.