В Польше анонсировали увеличение числа пограничников на восточной границе

Правительство Польши увеличит число пограничников, работающих на восточной границе. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк, передает РИА Новости.

«Мы продолжим развивать Пограничную стражу. Мы решили увеличить количество должностей на 1500 в течение следующего года», — сказал глава ведомства.

Семоняк добавил, что дополнительные силы направят именно на восточную границу. По его словам, пограничникам также выделят новые инструменты «для использования их навыков и работы в крайне сложных условиях».

В марте министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия якобы может перейти к «более широкой агрессии до конца десятилетия». По его словам, такое развитие событий станет возможным, если РФ «завладеет промышленными и человеческими ресурсами Украины». Тогда баланс сил изменится, указал политик.

В апреле премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия якобы планирует значительно расширить военную активность в ближайшие три-четыре года. Глава польского кабмина утверждал, что РФ в настоящее время инвестирует огромные средства в свою военную мощь.

Ранее политолог заявил, что Польша боится военного конфликта с Россией.