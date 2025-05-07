Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали запрет некоторых стран ЕС использовать свое воздушное пространство

Песков: Польша и страны Прибалтики продолжают свою абсурдную политику

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал запрет Польши и стран Прибалтики использовать свое воздушное пространство для перелета самолетов президента Сербии Александера Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо для участия в мероприятиях в честь 80-летия Великой Победы.

По словам Пескова, Польша и страны Прибалтики продолжают свою абсурдную политику.

«Страны <...> проецируют эту политику на своих коллег по Европе. ... Это говорит о том, что ...в ЕС воочию вызревают очень сильные противоречия», — поделился пресс-секретарь российского президента.

До этого РИА Новости сообщало, что президент Сербии Вучич вылетел в Москву. Также президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вылетел в российскую столицу для участия в мероприятиях, приуроченных к Дню Победы.

9 мая в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров.

Ранее премьер Словакии заявил, что ему угрожают из-за решения посетить Москву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами