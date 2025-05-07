В Кремле прокомментировали запрет некоторых стран ЕС использовать свое воздушное пространство

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал запрет Польши и стран Прибалтики использовать свое воздушное пространство для перелета самолетов президента Сербии Александера Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо для участия в мероприятиях в честь 80-летия Великой Победы.

По словам Пескова, Польша и страны Прибалтики продолжают свою абсурдную политику.

«Страны <...> проецируют эту политику на своих коллег по Европе. ... Это говорит о том, что ...в ЕС воочию вызревают очень сильные противоречия», — поделился пресс-секретарь российского президента.

До этого РИА Новости сообщало, что президент Сербии Вучич вылетел в Москву. Также президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вылетел в российскую столицу для участия в мероприятиях, приуроченных к Дню Победы.

9 мая в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров.

Ранее премьер Словакии заявил, что ему угрожают из-за решения посетить Москву.