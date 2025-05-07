В Еврокомиссии заявили, что ЕС должен ускорить процесс членства Украины

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен ускорить процесс присоединения Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы должны ускорить путь Украины к членству в нашем союзе. Это не только стремление Украины. Это может быть самой надежной гарантией безопасности», — заявила она.

По ее словам, Брюссель «усердно» работает с Киевом, «чтобы открыть первый кластер переговоров о присоединении и открыть все кластеры в 2025 году».

Она добавила, что вступление Украины в ЕС является гарантией «справедливого и прочного мира».

В конце апреля швейцарская газета Die Weltwoche со ссылкой на источники в дипломатических кругах написала, что высокопоставленные чиновники Евросоюза добиваются отставки председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. По данным издания, уход «токсичной» главы ЕК мог бы «разблокировать многие процессы» в отношениях как внутри Евросоюза, так и на внешнем треке.

Ранее в США заявили, что фон дер Ляйн «бредит» в заявлениях по Украине.