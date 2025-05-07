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В Еврокомиссии заявили, что ЕС должен ускорить процесс членства Украины

Глава ЕС фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен ускорить процесс членства Украины
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Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен ускорить процесс присоединения Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы должны ускорить путь Украины к членству в нашем союзе. Это не только стремление Украины. Это может быть самой надежной гарантией безопасности», — заявила она.

По ее словам, Брюссель «усердно» работает с Киевом, «чтобы открыть первый кластер переговоров о присоединении и открыть все кластеры в 2025 году».

Она добавила, что вступление Украины в ЕС является гарантией «справедливого и прочного мира».

В конце апреля швейцарская газета Die Weltwoche со ссылкой на источники в дипломатических кругах написала, что высокопоставленные чиновники Евросоюза добиваются отставки председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. По данным издания, уход «токсичной» главы ЕК мог бы «разблокировать многие процессы» в отношениях как внутри Евросоюза, так и на внешнем треке.

Ранее в США заявили, что фон дер Ляйн «бредит» в заявлениях по Украине.

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