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Глава МИД Украины отреагировал на удар ВС РФ по Киеву

Глава МИД Сибига: Россия высмеивает мирные усилия США ударами по Украине
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Pavlo Bahmut/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал удары ВС РФ по территории республики, в том числе Киеву, нанесенные в ночь на 7 мая, заявив, что таким образом Москва якобы «высмеивает» мирные усилия США. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, Россия таким образом якобы отвечает на «безоговорочное предложение Украины о прекращении огня на 30 или более дней», а также высмеивает мирные инициативы Вашингтона. Сибига призвал «усиливать давление» на Москву.

Глава МИД Украины также заявил, что празднование Дня Победы «рядом с Россией неприемлемо».

До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе слышны взрывы и работают системы ПВО. Он предупредил горожан об «опасности баллистики» и призвал их оставаться в укрытиях. По словам градоначальника, медиков вызвали в Соломенский район украинской столицы после падения там обломков ракеты. Там произошел пожар в складских помещениях на площади около 300 кв. м.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Германии предупредили о возможной атаке Украины по России 9 мая.

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