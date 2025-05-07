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Захарова заявила о важности восстановления контактов России и США

Захарова: нужно говорить не о посреднической роли США, а о восстановлении контактов
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Нужно говорить не о посреднической роли американской стороны в урегулировании российско-украинского конфликта, а о восстановлении контактов Москвы и Вашингтона. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мне кажется, стоит говорить, наверное, не столько о посреднической роли Соединенных Штатов, сколько о восстановлении контактов России с Вашингтоном, которые были разрушены намеренно предыдущей администрацией», — сказала Захарова.

По ее словам, контакты между сторонами восстанавливаются, и процесс идет по целому ряду треков.

В данный момент идет конкретная работа с США по улучшению деятельности посольств двух стран, добавила дипломат.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что в минувшие выходные провел «очень хорошие» разговоры по вопросам России и Украины.

В интервью NBC News он подчеркнул, что Вашингтон не станет бесконечно играть роль посредника и выразил сомнение в способности Киева и Москвы прийти к компромиссу. По словам Трампа, дальнейшие шаги США и введение санкций против России будут зависеть от ее позиции на переговорах.

Ранее Шойгу рассказал о перспективах работы США и РФ по урегулированию на Украине.

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