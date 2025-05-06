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Лукашенко рассказал, каким будет ответ Белоруссии на агрессию других стран

Лукашенко: Белоруссия молниеносно и без колебаний ответит на агрессию извне
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Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

Ответ Белоруссии на возможную агрессию со стороны других стран будет молниеносным, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова передает РИА Новости.

Глава государства 6 мая принял участие в торжественном собрании по случаю 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоялось в Минске.

«В ответ на воинственную риторику современных политиков Запада скажу кратко: нам есть чем нанести невосполнимый, неприемлемый урон любому потенциальному агрессору», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что не хочет развязывания вооруженного конфликта. Но, по словам президента Белоруссии, ответ республики на любую агрессию со стороны других стран будет молниеносным и лишенным каких-либо колебаний.

29 апреля Лукашенко призвал не доверять словам западных политиков ради защиты исторической памяти, в том числе по той причине, что США и их союзники в течение многих лет вели пропаганду против подвига советского народа в Великую Отечественную войну.

Ранее президент Белоруссии предупредил о риске начала «горячей войны».

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