Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Европе цены на газ стали расти быстрее

Биржевые цены на газ в Европе превысили $400 за тысячу кубометров
close
Vasily Fedosenko/Reuters

В Европе темпы роста стоимости газа на лондонской бирже ICE ускорились до 5%, и сейчас цены превышают $400 за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, утром 6 мая июньские фьючерсы открыли торги в районе $387,3, а к 14:26 мск цена уже достигла $406,7. Как отмечается в обзоре Mind Energy, в мае и июне ожидается снижение темпа закачки сжиженного природного газа в европейские хранилища, что, вероятно, и привело к росту стоимости голубого топлива.

Кроме того, сейчас рынок ЕС ждет предложений от Еврокомиссии, которые будут связаны с отказом от российского газа.

До этого сообщалось, что одобрение нового плана по «устранению зависимости» ЕС от энергоносителей из РФ отложили из-за вмешательства венгерского еврокомиссара. Возражение прозвучало, несмотря на формальное обязательство представителя Венгрии быть независимым от национальных политических интересов Будапешта.

Ранее в Госдуме заявили, что без российского газа Европу ждет катастрофа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами