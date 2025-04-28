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В окрестностях Тбилиси начались учения «НАТО-Грузия 2025»

Минобороны: в Грузии начались командно-штабные учения с участием стран НАТО
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Mindaugas Kulbis/AP

Командно-штабные учения с участием стран НАТО начались 28 апреля в Грузии на территории Совместного учебно-оценочного центра (JTEC) в Крцаниси в окрестностях Тбилиси. Об этом сообщается на странице министерства обороны республики в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В публикации отмечается, что в маневрах примут участие Грузия, Болгария, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Литва, Польша, Словакия, Турция, Великобритания, США, Азербайджан, Молдавия, Армения и Тунис.

«Учения «НАТО-Грузия 2025» — это тренинг с компьютерной поддержкой, целью которого является подготовка под руководством грузинской стороны многонациональной бригады по планированию и проведению кризисных операций», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что масштабные командно-штабные учения в Грузии с участием сил НАТО пройдут с 28 апреля по 8 мая.

По данным итальянского посольства в Тбилиси, маневры призваны продемонстрировать потенциал JTEC и оценить боеготовность многонациональной бригады, основу которой составляют грузинские военнослужащие.

Ранее Медведев заявил об изменении отношения Грузии к НАТО.

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