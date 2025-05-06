Минфин США анонсировал торговые сделки с крупнейшими партнерами

Бессент: США могут объявить о сделках с крупнейшими партнерами на этой неделе

США могут объявить о заключении новых торговых соглашений с рядом своих крупнейших внешнеторговых партнеров уже на этой неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра финансов страны Скотт Бессента.

Заявление о сделках министр сделал на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США.

«Я бы думал, что уже на этой неделе мы объявим о торговых сделках с некоторыми из наших крупнейших торговых партнеров. Они пришли к нам с очень хорошими предложениями», – сказал Бессент.

В список крупнейших торговых партнеров США по итогам 2024 года, в частности, входили Мексика, Канада и Китай.

В конце апреля глава американского минфина допустил возможность заключения крупной торговой сделки с Китаем. Он отметил, что соглашение может коснуться снижения экспортного производства в КНР и увеличения внутреннего выпуска в США. По его мнению, таким образом страны могли бы восстановить баланс выгоды в двусторонней торговле.

Ранее Бессент рассказал, зачем нужна ресурсная сделка с Украиной.