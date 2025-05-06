Фицо: Словакия не будет частью «железного занавеса» между Европой и РФ

Словакия не будет частью «железного занавеса» между Европой и Россией. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, его слова приводит РИА Новости.

«Пока я буду председателем правительства Словакии, я сделаю все, чтобы Словакия не была частью этого «железного занавеса», — сказал Фицо во время визита на Центральное военно-мемориальное кладбище Красной армии в словацком городе Михаловце.

Фицо вспомнил, как сложно сегодня долететь из Европы в Россию. Он заявил, что сам столкнулся с трудностями во время своей поездки в Москву в декабре прошлого года.

Кроме того, политик рассказал об еще одном элементе железного занавеса, а именно о дорожной карте, которую готовит Еврокомиссия, чтобы остановить доставку любых энергоресурсов из РФ в Европу. По словам Фицо, это обернется невероятными экономическими последствиями для всего ЕС.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что «железного занавеса» на границе РФ со странами Европы все-таки не будет.

Он также отметил, что заявления НАТО о «военном Шенгене» только нагнетают напряженность в Европе. По его словам, Альянс всегда считал нашу страну условным противником, но теперь он называет ее противником в открытую.

Песков добавил, что инфраструктура НАТО постепенно приближается к границам РФ, и это не может не повлечь ответных мер.

Ранее премьер Латвии заявила, что между РФ и Прибалтикой будет опущен железный занавес.