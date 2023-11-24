«Надеемся, до этого не дойдет»: в Кремле оценили идею «военного Шенгена» для НАТО Песков: обсуждение военного Шенгена ведет к нагнетанию напряженности

В Кремле выразили надежду, что «железного занавеса» на границе России со странами Евросоюза не будет. Тем не менее, заявления НАТО о «военном Шенгене» всерьез нагнетают напряженность в регионе, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Еврокомиссии подтвердили, что работа по созданию единой военной зоны реализуется в ЕС с 2018 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с тем, что в Европе не хотят прислушиваться к озабоченностям Москвы и «абстрагируются от непреложного принципа неделимости безопасности». Заявления НАТО о «военном Шенгене» только нагнетают напряженность в Европе, подчеркнул представитель Кремля.

«Альянс всегда считал нашу страну так называемым условным противником, сейчас он считает нашу страну очевидным противником в открытую, но это не что иное, как нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия», — отметил он.

Песков добавил, что военная инфраструктура НАТО постепенно приближается к границам России, и это не может не повлечь ответных мер. Тем не менее, он выразил надежду, что до нового «железного занавеса» дело не дойдет.

«Пока, наверное, преждевременно об этом говорить, много разной агрессивной риторики мы наблюдаем с той стороны, но будем надеяться, что до этого не дойдет», — сказал пресс-секретарь.

Кто первым заговорил о «военном Шенгене»

Накануне глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк заявил о необходимости создать зону свободного военного прохода, своеобразный «военный Шенген». Силы альянса сталкиваются с препятствиями в виде национальных регламентов при перемещении военнослужащих и боеприпасов, а военный союз решил бы эти проблемы, уточнил Зольфранк.

Чиновник также призвал заранее «подготовить театр» потенциальных военных действий на случай возможного применения пятой статьи Устава НАТО о коллективной обороне.

Представитель Еврокомиссии Адальберт Янс сегодня прокомментировал слова Зольфранка, пояснив, что работа по созданию «военного Шенгена» и проектов по повышению «военной мобильности» реализуется в ЕС с 2018 года. При этом расходы на эти проекты из бюджета ЕС за этот период были увеличены с €330 млн до €660 млн.

«Я не могу представить всю информацию о прогрессе на этом направлении, но я могу напомнить, что работа продолжается, много делается на этом фронте с 2018 года, ряд проектов уже реализован, и мы увеличили финансирование на нужды военной мобильности в ЕС с €330 млн до €660 млн», — отметил Янс (цитата по Reuters).

Закрытие границ

Ранее кабинет министров Финляндии принял решение о закрытии всех КПП на границе с Россией, кроме самого северного — «Райа-Йоосеппи» (Лотта, Мурманская область). В Хельсинки объяснили это решение наплывом нелегальных мигрантов и обвинили российскую сторону в том, что беженцев якобы централизованно подвозят к границе с Евросоюзом. В Москве эти обвинения отвергли и назвали «странными».

Европейское пограничное агентство Frontex заявило, что перебросит к погранпунктам дополнительные силы, которые должны будут помочь в урегулировании миграционного кризиса. Речь идет о 50 офицерах пограничной службы, экспертах по документам и переводчиках.

Власти Норвегии одновременно объявили о возможном закрытии единственного КПП на границе с Россией — «Стурскуг» (МАПП «Борисоглебск» в Мурманской области).

Президент Эстонии Алар Карис тоже заявил о готовности к усилению «миграционного давления» со стороны России, из-за чего, возможно, придется закрыть погранпереход. Позже в МВД страны уточнили, что пока никаких действий предпринимать не будут. «Конечно, мы готовы закрыть пограничные пункты, но мы не собираемся делать это только, чтобы показать свою активность или ради имиджа», — сказал министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.