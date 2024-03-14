Премьер Латвии заявила, что между РФ и Прибалтикой будет опущен железный занавес

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что между прибалтийскими странами и Россией, а также Белоруссией в будущем возникнет железный занавес, передает ТАСС.

«Мы понимаем, что в будущем возникнет железный занавес между прибалтийскими государствами и Россией и Белоруссией», — сказала она, выступая на мероприятии Атлантического совета в столице США.

Прежде всего, подчеркнула премьер, речь идет об обеспечении экономической и энергетической независимости от России.

По ее словам, достигнуть этой цели «не так и просто». Страны региона все еще находятся в процессе, добавила Силиня.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал мнение, что возвращение «железного занавеса» между Россией и Западом никому не поможет.

В ноябре в Кремле выразили надежду, что «железного занавеса» на границе России со странами Евросоюза не будет.

Ранее президент Литвы заявил о железном занавесе между Востоком и Западом.