Фридрих Мерц может решить провести повторное голосование во вторник, 6 мая. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники в германском парламенте.

Утверждается, что в диалогах внутри собственной фракции (ХДС/ХСС) Мерц выражает оптимизм и считает, что те 18 депутатов бундестага из его собственной и оппозиционных партий, которые накануне голосовали против его кандидатуры, сделали это «не всерьез, а из-за настроения».

Также издание утверждает, что другие политические силы в бундестаге (СДПГ, «Левые» и АдГ) уже дали согласие на повторное голосование.

До этого немецкий предприниматель, политик, бывший депутат парламента Германии от партии АдГ Вальдемар Гердт заявил, что единственным способом для лидера партии «Христианско-демократический союз» (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца стать канцлером остается начало переговоров с «Альтернативой для Германии» (АдГ), но, скорее всего, его политическая карьера уже закончилась.

Ранее в Госдуме дали совет не сумевшему стать канцлером Германии Мерцу.