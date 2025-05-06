Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Проваливший голосование Мерц может решиться на повторное голосование 6 мая

Bild: Фридрих Мерц может решить провести повторное голосование 6 мая
close
Hannibal Hanschke/Reuters

Фридрих Мерц может решить провести повторное голосование во вторник, 6 мая. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники в германском парламенте.

Утверждается, что в диалогах внутри собственной фракции (ХДС/ХСС) Мерц выражает оптимизм и считает, что те 18 депутатов бундестага из его собственной и оппозиционных партий, которые накануне голосовали против его кандидатуры, сделали это «не всерьез, а из-за настроения».

Также издание утверждает, что другие политические силы в бундестаге (СДПГ, «Левые» и АдГ) уже дали согласие на повторное голосование.

До этого немецкий предприниматель, политик, бывший депутат парламента Германии от партии АдГ Вальдемар Гердт заявил, что единственным способом для лидера партии «Христианско-демократический союз» (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца стать канцлером остается начало переговоров с «Альтернативой для Германии» (АдГ), но, скорее всего, его политическая карьера уже закончилась.

Ранее в Госдуме дали совет не сумевшему стать канцлером Германии Мерцу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами