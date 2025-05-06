В Японии госпитализировали почетного императора из-за риска болезни

В Японии госпитализировали почетного императора Акихито из-за риска наличия ишемической болезни сердца. Об этом сообщает телеканал NHK.

«В середине апреля почетный император прошел плановое обследование в госпитале императорского двора, и у него были обнаружены признаки ишемической болезни сердца. Это состояние возникает, когда приток крови от коронарных артерий к сердечной мышце недостаточен», — говорится в сообщении.

По данным канала, при первом обследовании у императора не было никаких симптомов, однако после повторных анализов был выявлен риск болезни сердца.

Мужчину госпитализировали в больницу Токийского университета для более детального обследования. На данный момент императору 91 год, в возрасте 78 лет ему диагностировали правожелудочковую сердечную недостаточность. Он начал принимать лекарства и пить меньше жидкости.

Позже ему провели операцию аортокоронарного шунтирования.

Отмечается, что из-за нахождения в больнице Акихито отменил поездку на императорскую виллу Хаяма в префектуре Канагава, недалеко от Токио, которая должна была пройти в четверг.

Ранее в Японии умерла старейший член императорской семьи.