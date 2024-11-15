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В Японии умерла старейший член императорской семьи

В Японии в возрасте 101 года умерла принцесса Микаса

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Reuters

Японская принцесса Микаса скончалась в возрасте 101 года. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

До этого ее госпитализировали в тяжелом состоянии из-за отказа жизненно важных органов.

Принцесса Микаса была вдовой принца Микасы, который в 2016 году умер на 101-м году жизни. Он приходился дядей бывшему императору Японии Акихито. Принц и принцесса Микаса поженились в 1941 году.

Накануне стало известно, что у 67-летней вдовы принца Томохито Микасы, принцессы Нобуко, обнаружили рак груди. 16 ноября ее доставят в больницу Университета Кэйо, а тремя днями позже, 19 ноября, будет проведена операция. Больше о ее состоянии ничего не известно. Супруг принцессы Нобуко, принц Томохито Микаса, также известный под прозвищем Бородатый принц, скончался 6 июня в больнице в Токио на 67-м году жизни.

Ранее у 62-летнего императора Японии Нарухито, вступившего на престол 1 мая 2019 года, диагностировали гиперплазию предстательной железы.

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