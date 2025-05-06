Захарова пошутила о подготовке Британии к войне с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала статью британской газеты The Daily Telegraph о подготовке Лондона к военному конфликту с РФ. В своем Telegram-канале она опубликовала снимки бывших премьер-министров Великобритании Бориса Джонсона и Лизы Трасс, пошутив, что они будут в первых рядах.

Также Захарова упомянула в своем посте представителей королевской семьи. Она с иронией отметила, что оба принца и король поведут в бой британских банкиров, дизайнеров и ученых. В свою очередь, Трасс, по словам дипломата, на танке будет прикрывать тыл, а Джонсон «десантируется с британскими флажками в руках».

«Добьет всех Тереза Мэй танцем и байками про «Новичок», — заключила Захарова.

До этого газета The Daily Telegraph сообщила, что Великобритания приступила к разработке обновленной версии «Плана национальной защиты» на случай войны с Россией. В нем пропишут последовательность действий членов британского правительства в первые дни после возможной агрессии в отношении королевства. Также будет определено, в какие бункеры направят членов кабмина и королевской семьи в случае объявления войны.

По данным издания, документ содержит сразу несколько сценариев, в том числе атаку обычных и ядерных ракет. Причиной разработки нового плана называется «угроза нападения со стороны России».

Ранее Лавров заявил о войне, которую ведет Европа против России.