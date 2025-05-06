В Госдуме допустили силовую операцию Израиля по захвату всей Газы

Депутат Чепа: Россия выступает за то, чтобы посадить Израиль и Палестину за стол переговоров

Израиль и Палестина должны сесть за стол переговоров и решить конфликт «спокойным путем», заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы, член группы по связям с парламентом Израиля Алексей Чепа. По его мнению, планы Тель-Авива по расширению операции в секторе Газа приведут к большей эскалации конфликта.

«Я допускаю, что сегодня в Израиле есть силы, наверное, превосходящие, которые выступают за продолжение силового решения вопроса. Мне кажется, что это [силовой захват всей Газы] в определенной степени утяжелит ситуацию и приведет к большей эскалации конфликта. Наша задача – направить все силы и возможности для того, чтобы посадить стороны за стол переговоров. Это основное, чего можно добиться — решить более правильным, спокойным путем», — сказал Чепа.

5 мая портал Ynet со ссылкой на источники сообщил, что израильский кабмин одобрил планы по расширению операции в секторе Газа — они подразумевают в том числе возможность оккупации региона.

На этом фоне один из лидеров палестинского движения ХАМАС Абдель Рахман Шадид заявлял о готовности заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа и ожидает действий со стороны Израиля.

По его словам, израильская сторона «препятствует успеху переговоров, сейчас мяч на ее стороне».

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Его действия стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его.

Ранее стало известно, что в секторе Газа полностью истощились запасы продовольствия.