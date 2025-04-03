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Власти США запретили госслужащим в Китае секс и романтику с гражданами КНР

AP: власти США запретили госслужащим в КНР романтические отношения с китайцами
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Global Look Press

Власти Соединенных Штатов запретили работающим в Китае госслужащим и членам их семей вступать в романтические и сексуальные отношения с гражданами КНР. Об этом пишет газета Associated Press.

Как пишет издание, летом 2024 года для госслужащих в КНР была введена политика, запрещающая американскому персоналу какие-либо отношения с гражданами Китая, которые работали в посольстве и консульствах США. В январе 2025 уходящий с поста Николас Бернс ввел полный запрет, указывает AP.

Исключения допустимы лишь для тех, кто вступил в романтические отношения до введения соответствующего запрета, однако для этого нужно подать специальную заявку. Если ее отклонят, следует либо покинуть занимаемую должность, либо выйти из отношений.

«Политика была доведена до сведения американского персонала в Китае в устной и электронной форме в январе, но публично не объявлялась», — говорится в тексте.

В конце ноября CNN сообщал, что в Соединенных Штатах Америки считают, что китайские хакеры смогли взломать сети американских телекоммуникационных компаний и отслеживали звонки порядка полутора сотен политиков в Вашингтоне.

Ранее MI5 предложила предприятиям помощь в борьбе со шпионами из РФ и КНР.

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