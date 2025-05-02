Американские спецслужбы призвали граждан КНР стать их информаторами

ЦРУ опубликовало два ролика с призывом к гражданам КНР шпионить для США

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало два ролика с призывом к гражданам КНР стать информаторами американской специальной службы. Записи появились на официальном YouTube-канале ведомства.

Видео сняты на китайском языке. Одно из них повествует о помощнике высокопоставленного официального лица в азиатской республике, разочарованного образом жизни своего начальника. При этом во втором ролике рассказывается о наделенном властью китайском чиновнике, который боится быть арестованным специальными службами КНР.

ЦРУ выложило записи не только на своем YouTube-канале, но и в других социальных сетях. Среди них — X, Telegram, Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). На территории материковой КНР доступ к данным платформам заблокирован.

3 апреля газета Associated Press сообщила, что власти США запретили работающим в КНР государственным служащим и членам их семей вступать в романтические и сексуальные отношения с китайцами. По данным издания, некоторые ограничения начали вводить еще летом прошлого года. В январе 2025 года посол Вашингтона в Пекине Николас Бернс ввел полный запрет на такого рода отношения.

Ранее в США допустили, что китайские хакеры могут отслеживать телефонные звонки нескольких десятков американских политиков.