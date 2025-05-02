Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американские спецслужбы призвали граждан КНР стать их информаторами

ЦРУ опубликовало два ролика с призывом к гражданам КНР шпионить для США
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало два ролика с призывом к гражданам КНР стать информаторами американской специальной службы. Записи появились на официальном YouTube-канале ведомства.

Видео сняты на китайском языке. Одно из них повествует о помощнике высокопоставленного официального лица в азиатской республике, разочарованного образом жизни своего начальника. При этом во втором ролике рассказывается о наделенном властью китайском чиновнике, который боится быть арестованным специальными службами КНР.

ЦРУ выложило записи не только на своем YouTube-канале, но и в других социальных сетях. Среди них — X, Telegram, Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). На территории материковой КНР доступ к данным платформам заблокирован.

3 апреля газета Associated Press сообщила, что власти США запретили работающим в КНР государственным служащим и членам их семей вступать в романтические и сексуальные отношения с китайцами. По данным издания, некоторые ограничения начали вводить еще летом прошлого года. В январе 2025 года посол Вашингтона в Пекине Николас Бернс ввел полный запрет на такого рода отношения.

Ранее в США допустили, что китайские хакеры могут отслеживать телефонные звонки нескольких десятков американских политиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами