В Армении оценили вероятность досрочных выборов на фоне протестов оппозиции

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что власти страны не обсуждают возможность проведения досрочных выборов на фоне акций протеста оппозиции. Его слова приводит ТАСС.

«Мы этот вопрос не обсуждали и не собираемся обсуждать», — подчеркнул Симонян.

Ранее лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян в ходе митинга в центре Еревана призвал парламент страны инициировать заседание для обсуждения роспуска действующего правительства.

Вечером 9 июня на площади Республики в Ереване началась акция протеста, участниками которой стали несколько десятков тысяч человек. Митинг организовало оппозиционное движение «Тавуш во имя родины», а его целью является отставка премьер-министра страны Никола Пашиняна и прекращение процесса делимитации границы республики с Азербайджаном.

До этого бывший премьер-министр Армении Грант Багратян заявил, что протесты в стране могут привести к отставке Никола Пашиняна в случае, если получат большую поддержку среди населения.

Ранее лидер армянской оппозиции призвал к диалогу с Россией.