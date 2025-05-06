Канадская провинция может провести референдум о независимости

Канадская провинция Альберта может в 2026 году провести референдум об отделении от страны, если этого захотят жители региона. Об этом сообщила премьер-министр провинции Даниэль Смит, передает телеканал CBC.

По ее словам, власти провинции пока не планируют выносить вопрос об отделении Альберты от Канады на референдум 2026 года. Однако, если гражданам удастся собрать достаточно подписей, чтобы потребовать от правительства вынести вопрос на референдум для общественности, этот вопрос также будет включен в бюллетень в 2026 году, сказала Смит. При этом она добавила, что сама лично не поддерживает отделение провинции от Канады.

Телеканал отмечает, что критики все равно обвинили Смит в том, что она является апологетом сепаратистов и создает обстановку нестабильности, которая может поставить под угрозу экономику провинции.

Американское издание The Hill ранее писало о том, что отделение франкоговорящей провинции Квебек от Канады может упростить президенту США Дональду Трампу процесс присоединения страны к Соединенным Штатам.

Ранее новый премьер Канады исключил присоединение его страны к США.