Стало известно место проведения встречи глав МО ШОС в 2025 году

Ермекбаев: совещание министров обороны стран ШОС пройдет в Китае этим летом

Совещание министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в Китае этим летом. Об этом заявил генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев, передает РИА Новости.

«Очередное совещание министров обороны запланировано к проведению на территории КНР летом этого года», — сказал он.

До этого в Секретариате ШОС подчеркивали, что объединение поддерживает открытую и недискриминационную многостороннюю торговую систему и привержено развитию открытой мировой экономики. В заявлении также указано, что объединение полно решимости сохранять и укреплять возможности многосторонней торговой системы, ядром которой является ВТО.

Предыдущий саммит глав государств стран ШОС прошел в Казахстане в начале июля 2024 года в очном формате, а до этого, в 2023 году, прошел в режиме видеоконференции.

Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран.

Ранее сообщалось, что летние Игры ШОС в 2026 году пройдут в России.