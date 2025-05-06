Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно место проведения встречи глав МО ШОС в 2025 году

Ермекбаев: совещание министров обороны стран ШОС пройдет в Китае этим летом
close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Совещание министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в Китае этим летом. Об этом заявил генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев, передает РИА Новости.

«Очередное совещание министров обороны запланировано к проведению на территории КНР летом этого года», — сказал он.

До этого в Секретариате ШОС подчеркивали, что объединение поддерживает открытую и недискриминационную многостороннюю торговую систему и привержено развитию открытой мировой экономики. В заявлении также указано, что объединение полно решимости сохранять и укреплять возможности многосторонней торговой системы, ядром которой является ВТО.

Предыдущий саммит глав государств стран ШОС прошел в Казахстане в начале июля 2024 года в очном формате, а до этого, в 2023 году, прошел в режиме видеоконференции.

Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран.

Ранее сообщалось, что летние Игры ШОС в 2026 году пройдут в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами