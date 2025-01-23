Стало известно, где пройдут Игры ШОС в 2026 году

Дегтярев: летние Игры ШОС в 2026 году пройдут в России

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что летние Игры ШОС в 2026 году состоятся в России. Его слова приводит ТАСС.

«Мы предложили Россию, и все радостно согласились. В России принять такие Игры с таким количеством участников могут только Москва и Санкт-Петербург. «Под звездочкой» еще пара городов, но Москва и Санкт-Петербург уже согласованы», — заявил Дегтярев.

Также он заявил, что программа Игр будет расширена и будет задействован 21 вид спорта.

«21 вид спорта, большая программа, десятью или двенадцатью не обойдемся», — отметил глава ОКР.

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Дегтярев убрал букву Z из названия своего Telegram-канала.