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В ФРГ разработали секретный план на случай крупномасштабной войны в Европе

Sky News: в ФРГ разработали секретный план на случай большой войны в Европе
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Mindaugas Kulbis/AP

Германия разработала «совершенно секретный документ» на тысячу страниц, в котором описывается план действий на случай полномасштабной войны в Европе. Об этом пишет Sky News.

Как следует из текста, в документе описываются меры, которые ФРГ примет для защиты критически важной инфраструктуры и мобилизации собственных сил, а также для содействия мобилизации войск НАТО во время войны.

«После российского вторжения на Украину ситуация полностью изменилась», — заявил генерал-лейтенант Андре Бодеманн, назвавший себя автором плана.

Он считает, что сегодня для ФРГ существует наибольший риск втягивания в военные действия со времен Холодной войны. По его словам, сейчас идет «гибридная фаза» конфликта, когда существуют такие угрозы, как «дезинформация, кибератаки, шпионаж и саботаж».

«Я не думаю, что мы находимся на войне, но мы больше не живем в мирное время. Россия реорганизует, реструктурирует и наращивает свои силы... Нам нужно ускориться, чтобы быть готовыми раньше», — сказал Бодеманн.

До этого журнал Der Spiegel утверждал, что Россия якобы стоит за серией диверсий по всей территории Германии. В материале сообщается, что в конце декабря 2024 года злоумышленники заливали выхлопные трубы автомобилей монтажной пеной и расклеивали фотографии вице-канцлера ФРГ от партии Зеленых Роберта Хабека. Журнал утверждает, что выглядевшее «как работа радикальных климатических активистов, на самом деле является работой российской агентуры».

Ранее Меркель призвала не допустить победы России на Украине.

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