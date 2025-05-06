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Россияне не поверили в искренность намерений Трампа по Украине

Новости Mail: 58% россиян считают, что Трамп частично заинтересован в мире
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Mike Segar/Reuters

Большинство опрошенных россиян считают, что президент США Дональд Трамп в контексте урегулирования на Украине лишь частично заинтересован в мире и преследует свои цели. Это следует из опроса Новости Mail, который есть у «Газеты.Ru».

Согласно исследованию, 58% респондентов полагают, что Трамп только частично заинтересован в достижении мира на Украине и действует в собственных интересах. Еще 24% россиян считают, что его цели не связаны напрямую ни с миром, ни с боевыми действиями.

Еще 9% опрошенных заявили, что президенту США выгодно сохранить конфликт. Лишь 8% утверждают, что американский лидер действительно стремится остановить конфликт между Москвой и Киевом. 1% участников опроса затруднились высказать свое мнение о намерениях Трампа.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что в минувшие выходные провел «очень хорошие» разговоры по вопросам России и Украины. Однако в интервью NBC News он подчеркнул, что Вашингтон не станет бесконечно играть роль посредника и выразил сомнение в способности Киева и Москвы прийти к компромиссу. По словам Трампа, дальнейшие шаги США и введение санкций против России будут зависеть от ее позиции на переговорах.

Ранее эксперт объяснил, почему Трампу не удастся надавить на РФ в вопросе Украины.

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Переговоры о мире на Украине
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