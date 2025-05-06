Россияне оценили планы Трампа в отношении Москвы

Более половины опрошенных россиян считают, что двусторонние отношения Москвы и Вашингтона в период президентства Дональда Трампа улучшились. Это следует из опроса портала Новости Mail, проведенного к первым 100 дням республиканца у власти.

Так, 51% участников опроса заявили, что двусторонние отношения между Россией и США за первые 100 дней президентства Трампа изменились в лучшую сторону. Еще 41% респондентов полагают, что отношения государств остались на прежнем уровне. 4% посчитали, что отношения испортились, и столько же затруднились ответить.

Кроме того, 51% респондентов полагают, что Трамп скорее стремится к улучшению отношений и расширению сотрудничества с Россией из-за прагматичных интересов. 30% респондентов сочли, что американский лидер действительно заинтересован в нормализации отношений с Москвой. 7% считают, что президент США вообще не заинтересован в сближении. Еще 2% не смогли высказать свое мнение.

До этого Трамп заявил, что определится с позицией по России в течение месяца, но пока не готов дать четких ответов.

Ранее Трамп пустился в пляс по случаю празднования 100 дней президентства.