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Посольство РФ в Словакии ответило на призыв политика республики поехать 9 мая в Киев

Посольство РФ призвало политиков Словакии подумать, кого славят власти Украины
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Depositphotos

Посольство России в Братиславе в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ответило на слова бывшего премьер-министра Словакии Игоря Матовича, призвавшего политиков республики поехать 9 мая в Киев.

«Приехав в Киев и услышав бандеровский лозунг «Слава Украине — героям слава!», подумайте, кого славят нынешние киевские власти и кого вы поддерживаете», — говорится в опубликованном заявлении дипмиссии.

Дипломаты также обратили внимание, что украинские власти переименовали, в частности, проспект генерала Ватутина, освободившего Киев от фашистов, в «проспект имени главаря укронацистов времен Второй мировой [Романа] Шухевича». Рядом с этой магистралью расположен «урочище Бабий Яр, где в годы Второй мировой войны немецкие палачи и их украинские приспешники уничтожили свыше 150 тысяч евреев, цыган и советских военнопленных разных национальностей». В связи с этим собирающимся отправиться в столицу Украины словацким политикам посольство задало вопрос: «Вам это в школе рассказывали?»

5 апреля депутат парламента Словакии Игорь Матович, который возглавляет представленное в законодательном органе оппозиционное движение Slovensko («Словакия»), обратился к лидерам других оппозиционных партий с призывом объединиться и вместе посетить 9 мая Киев. Он раскритиковал планы словацкого премьера Роберта Фицо совершить визит в Москву по случаю Дня Победы.

4 мая глава правительства Словакии заявил, что посетит столицу России на День Победы, несмотря на угрозы президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Фицо ответил Каллас на ее призыв не посещать Москву 9 мая.

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