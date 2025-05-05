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Замглавы МИД РФ Богданов встретился с послом Швейцарии

Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с послом Швейцарии ситуацию в Сирии
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Илья Питалев/РИА Новости

Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов провел встречу с послом Швейцарии в Москве Кристиной Марти Ланг. Информация об этом появилась на сайте МИД РФ.

«В ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по ближневосточной проблематике с акцентом на развитие ситуации вокруг Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что диалог состоялся по просьбе швейцарской стороны.

В декабре глава МИД РФ Сергей Лавров провел с швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом телефонный разговор. Российский министр заявил о недопустимости расширения НАТО на восток, а также отметил, что принцип уважения территориальной целостности применим к государствам, «соблюдающим принцип равноправия и самоопределения народов».

Кроме того, Лавров заявил о недопустимости предъявления России ультиматумов.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии оштрафовали юриста, который плюнул на табличку посольства РФ.

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