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Трамп встретится в Белом доме с балериной, осужденной в РФ за госизмену

Трамп проведет встречу с переданной Россией американкой Ксенией Карелиной
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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 5 мая встретится в Белом доме с балериной Ксенией Карелиной, переданной Вашингтону Москвой в рамках обмена заключенными. Об этом сообщил телеканал NBC.

«Сегодня у Трампа запланирована встреча в Белом доме с российско-американской балериной Ксенией Карелиной, которая была освобождена из российской тюрьмы в прошлом месяце», — говорится в сообщении на сайте телеканала.

Россия и США провели обмен заключенными утром 10 апреля в Абу-Даби. Москва освободила Ксению Карелину, гражданку США и РФ. В 2024 году она была приговорена к 12 годам колонии строгого режима. Женщину признали виновной в совершении государственной измены за перевод менее $100 в пользу украинской организации в США.

Вашингтон со своей стороны освободил Артура Петрова, который является гражданином ФРГ и России. Его задержали в августе 2023 году на Кипре по запросу американских властей за предполагаемый экспорт микроэлектроники, которая предназначалась для производства вооружения для ВС РФ.

Ранее Лавров рассказал, кто был инициатором обмена заключенными между РФ и США.

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