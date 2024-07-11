Правительство Кении отправлено в отставку после протестов

Президент Кении Уильям Руто объявил о роспуске правительства страны спустя две недели после прошедших протестов. Об этом пишет ТАСС.

Во время обращения к нации Руто уточнил, что вице-президент Ригати Гачагуа и министр иностранных дел Мусалия Мудавади при этом сохранят свои посты.

«После раздумий <...> я решил распустить кабинет министров, кроме вице-президента и министра иностранных дел», — заявил президент Кении.

25 июня в Кении объявили чрезвычайное положение на фоне антиправительственных протестов. При этом президент Кении распорядился направить военных на подавление беспорядков.

До этого депутаты законодательного органа Кении были вынуждены покинуть парламент по подземным тоннелям, когда в него ворвались протестующие. Также в ходе протестов пострадала от слезоточивого газа сестра экс-президента США Барака Обамы Аума.

Беспорядки начались в Кении после того, как президент США Джо Байден включил страну в число «основных союзников, не входящих в НАТО». Это стало первым случаем, когда такой статус получила африканская страна к югу от Сахары.

При этом лидеры протестов назвали основной причиной начала акций проект государственного бюджета, предусматривающий повышение налогов. 26 июня президент Кении направил документ на пересмотр в парламент.

Ранее посольство РФ в Кении обратилось к россиянам с просьбой.