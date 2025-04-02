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Подоляк заявил, что США не подпишут соглашение об ископаемых с Россией

Подоляк: США и РФ не подпишут соглашение по редким металлам из-за конкуренции
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Efrem Lukatsky/AP

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Россия и Соединенные Штаты не подпишут соглашение о добыче редкоземельных металлов, поскольку являются конкурентами. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Россия является непосредственным конкурентом именно в этих рынках на глобальном уровне. И Россия точно не отдаст США то, что существенно нарастит влияние Штатов на соответствующие отрасли. Речь идет об аэрокосмосе, телекоммуникации и так далее. Россия за счет этих инструментов хочет сама иметь существенные влияния на глобальные рынки», — сказал Подоляк.

В то же время он заметил, что Киев настроен на стратегическое партнерство с Вашингтоном, и соглашение о ресурсах является выгодным для обеих сторон.

До этого в беседе с «Газетой.Ru» эксперт фонда «Валдай» и политолог Андрей Кортунов заявил, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе вероятного визита в США на переговоры со спецпосланником президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом может обсудить «масштабные» проекты с Вашингтоном, включая разработку редкоземельных металлов на территории РФ.

Ранее Риттер уличил команду Трампа в попытке поставить Россию в неудобное положение.

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