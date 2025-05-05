В России могут запретить продавать устройства для курения в интернете

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ограничить или вовсе запретить свободную продажу устройств для курения (бонгов) в интернете, такая мера, считает он, защитит молодежь от пагубного воздействия табака и других веществ. Соответствующее письмо Слуцкий отправил руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой в понедельник, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе партии.

«Реклама о покупке этих устройств без труда находится уже на первых страницах любого поисковика. Разнообразие цветов, размеров и, главное, – цена, в среднем не превышающая 1700 рублей, делают бонги привлекательными и, увы, доступными для подростков», — подчеркнул лидер партии.

Слуцкий обратил внимание на то, что интернет-продавцы не проверяют возраст покупателей таких устройств. Глава фракции добавил, что во многих странах мира, в том числе и в Соединенных Штатах, бонги признаны приспособлениями, которые используются для употребления наркотиков. Это выводит выводит продажу и хранение бонгов из легального поля.

«В нашем законодательстве понятие «бонг» отсутствует», — указал Слуцкий.

В этой связи, отметил политик, было направлено обращение к Поповой о необходимости принять меры, «чтобы бонги исчезли из ассортимента маркетплейсов и интернет-магазинов и ни взрослые, ни подростки просто не могли их там приобрести».

До этого депутат Брянской облдумы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил закрыть все кальянные в России, которые помогают обходить антитабачный закон, создавая угрозу нации.

Ранее в России предложили ввести дополнительную неделю отпуска за отказ от курения.