Экзитполы: оппозиционер Симион лидирует на президентских выборах в Румынии

Глава Альянса за объединение румын Джордже Симион получил наибольшее количество голосов в первом туре выборов президента Румынии. Об этом со ссылкой на результаты двух экзитполов, опубликованных сразу после закрытия избирательных участков в стране, сообщает ТАСС.

По данным экзитпола Группы социально-поведенческих исследований Avangarde, Симион набрал 30% голосов. Единый кандидат партий правящей коалиции в составе Социал-демократической партии, Национал-либеральной партии и Демократического союза венгров Румынии Крин Антонеску и независимый кандидат, генеральный мэр Бухареста Никушор Дан получили по 23% голосов.

Согласно экзитполу, который провел Центр городской и региональной социологии, за Симиона проголосовали 33,1% принявших участие в выборах румын, за Антонеску — 22,9%, за Дана — 20,9%.

Симион уже заявил о своей победе. По его словам, страна вернется к конституционному порядку, и он вернет румынскому народу то, что у него было отнято. В свою очередь Антонеску и Куш призвали дождаться официальных результатов первого тура выборов.

4 мая в Альянсе за объединение румын заявили о попытках фальсификации результатов президентских выборов.

Повторные выборы в Румынии были назначены после того, как Конституционный суд в начале декабря прошлого года отменил результаты первого тура выборов, в котором лидировали независимый кандидат Кэлин Джорджеску и глава либерал-прогрессивной партии «Союз спасения румын» Елена Ласкони. Причиной отмены стало появление информации о нарушениях во время выборов.

Ранее сенатор парламента Румынии испортила бюллетень на выборах.