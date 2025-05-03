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Украине сообщили, что ей придется смириться со статусом Крыма

FT: Украине придется жить без Крыма в своем составе
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RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

Украине придется жить без Крыма, у Киева нет сил, чтобы вернуть полуостров. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Высока вероятность того, что Украине придется жить с потерей Крыма… в течение неопределенного периода времени», — говорится в сообщении издания.

По оценке FT, такая ситуация сложилась для Киева потому, что уже к концу правления администрации бывшего президента США Джо Байдена было очевидно скорое прекращение поставок оружия ВСУ.

Как пишет газета, с этими поставками у Киева якобы был шанс вернуть территории, но без них «шансы резко падают».

До этого то же издание писало, что наилучшие условия урегулирования конфликта на Украине уже не обсуждаются, мечта Киева о вступлении в НАТО «остается несбыточной».

Ранее в Европе заявили о самоуничтожении из-за одного решения по Украине.

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