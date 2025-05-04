Маск указал на факты насильственной мобилизации на Украине

Американский предприниматель Илон Маск обратил внимание на появившиеся в сети кадры насильственной мобилизации курьера службы доставки в украинском Луцке. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

Маск прокомментировал пост с кадрами, где сотрудники ТЦК (аналог военкоматов на Украине) заталкивают курьера в автомобиль. Бизнесмен отреагировал на сообщения двумя восклицательными знаками.

3 мая в Луцке на северо-западе Украины военкомы схватили курьера службы доставки и насильно затолкали в микроавтобус.

С прошлого октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах. 12 марта Верховная рада в первом чтении поддержала введение уголовной ответственности для сотрудников военкоматов и членов медицинских комиссий за нарушение правил призыва в ряды Вооруженных сил Украины.

Ранее украинского баскетболиста сняли с поезда по пути в Латвию.