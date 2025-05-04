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В США заявили о проблемах в реализации сделки с Украиной

WP: США и Украина столкнутся с преградами при реализации сделки по ископаемым
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Mariam Zuhaib/AP

Реализацию заключенной США и Украиной сделки по полезным ископаемым затруднят логистические и экономические преграды. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на опрошенных американских экспертов.

Как заявил в беседе с изданием ученый в области энергетики из Техасского университета в Остине Бен Кэхилл, есть множество факторов, которые заставили бы компании Соединенных Штатов с осторожностью относиться к нефти и газу на Украине.

«Я не уверен, что крупные компании, у которых есть возможности по всему миру, сочтут это (Украину. — «Газета.Ru») конкурентоспособным местом в сфере инвестиций», — сказал он.

А Эшли Зумвальт-Форбс, которая занимала руководящую должность в одном из отделов министерства энергетики США, отметила в разговоре с газетой, что эта сделка не способствует продвижению цепочек поставок минералов для ее страны.

«Мы с трудом собираем деньги на разведку (месторождений. — «Газета.Ru») полезных ископаемых в США, Канаде и Австралии. Подумайте, насколько сложнее будет собрать деньги на ранние этапы работ на Украине», — добавила бывшая чиновница.

30 апреля США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов в добывающей отрасли: планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других важных ресурсов. Управление фондом будет осуществляться на паритетной основе. Киев сохраняет контроль над недрами, а доходы от новых лицензий будут направлены на восстановление страны. Соглашение не предусматривает прошлых долговых обязательств Украины перед США и освобождает фонд от налогообложения.

Ранее на Украине обвинили депутатов Рады в продаже страны.

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